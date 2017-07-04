Экс-баскетболист «Локомотива-Кубани» Ян Вуюкас стал игроком «Панатинаикоса»

Соглашение с 32-летним баскетболистом, уже выступавшим за «Панатинаикос» в 2010—2012 годах, рассчитано на два года.

Вуюкас в минувшем сезоне провел 31 матч за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 10,2 очка и делая 4,2 подбора за игру. Также греческий центровой принял участие в 18 встречах Кубка Европы, в которых набирал по 8,4 очка и делал 4,7 подбора.