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4 июля 2017, 19:14 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Экс-баскетболист «Локомотива-Кубани» Ян Вуюкас стал игроком «Панатинаикоса»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Центровой Ян Вуюкас ранее выступавший за краснодарский «Локомотив-Кубань» заключил контракт с афинским «Панатинаикосом», сообщается на официальном сайте греческого баскетбольного клуба.

Соглашение с 32-летним баскетболистом, уже выступавшим за «Панатинаикос» в 2010—2012 годах, рассчитано на два года.

Вуюкас в минувшем сезоне провел 31 матч за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 10,2 очка и делая 4,2 подбора за игру. Также греческий центровой принял участие в 18 встречах Кубка Европы, в которых набирал по 8,4 очка и делал 4,7 подбора.
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