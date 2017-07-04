Сербский баскетболист Марко Симонович продолжит карьеру в «Зените»

Воспитанник белградского клуба «Раднички» и один из ключевых игроков сборной Сербии на протяжении карьеры также выступал на родине за «Смедерево», «Лавови 063», «Эгроном», «Хемофарм», «Црвену Звезду», бельгийский «Остенде», черногорский клуб «Будучност», немецкую «Альбу», французский «По-Ортез».

В регулярном сезоне-2016/17 в сербской лиге 31-летний Симонович принял участие в 32 играх в составе «Црвены Звезды», в которых в среднем набирал 10,2 очка, делал 2,3 подбора и 1,1 передачи, а также провел 30 матчей в Евролиге со средними показателями 12,6 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи.