Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30281799/
4 июля 2017, 18:59 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Сербский баскетболист Марко Симонович продолжит карьеру в «Зените»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. «Зенит» достиг соглашения о переходе сербского легкого форварда Марко Симоновича в стан «сине-бело-голубых», сообщается на официальном сайте петербургского баскетбольного клуба.

Воспитанник белградского клуба «Раднички» и один из ключевых игроков сборной Сербии на протяжении карьеры также выступал на родине за «Смедерево», «Лавови 063», «Эгроном», «Хемофарм», «Црвену Звезду», бельгийский «Остенде», черногорский клуб «Будучност», немецкую «Альбу», французский «По-Ортез».

В регулярном сезоне-2016/17 в сербской лиге 31-летний Симонович принял участие в 32 играх в составе «Црвены Звезды», в которых в среднем набирал 10,2 очка, делал 2,3 подбора и 1,1 передачи, а также провел 30 матчей в Евролиге со средними показателями 12,6 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи.

Симонович — серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира-2014 в составе сборной Сербии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Экс-баскетболист «Локомотива-Кубани» Ян Вуюкас стал игроком «Панатинаикоса»

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Центровой Ян Вуюкас ранее выступавший за краснодарский «Локомотив-Кубань» заключил контракт с афинским «Панатинаикосом», сообщается на официальном сайте греческого баскетбольного клуба.
Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»