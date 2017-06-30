«Локо» и УНИКС попали в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, «Зенит» — во вторую
«Локомотив-Кубань» и УНИКС распределены в первую корзину посева для жеребьёвки регулярного чемпионата Еврокубка, а «Зенит» — во вторую, сообщает официальный сайт турнира.
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Таким образом, «Локомотив-Кубань» и УНИКС точно не попадут в одну группу с «Гран Канариа» и «Галатасараем», а «Зенит» — с «Баварией», «Дарушшафакой» и «Альбой». Кроме того, по правилам жеребьёвки две команды из одной страны не могут оказаться в одной группе.
Жеребьёвка регулярного чемпионата Еврокубка состоится 6 июля в Барселоне.
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