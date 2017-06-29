Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» начнут второй сезон Лиги чемпионов 19 сентября

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Столичные «драконы» начнут выступление с первого квалификационного раунда. В соперниках может оказаться один из 15 клубов: «Автодор» (Саратов, Россия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Босна Роял» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Ховентуд» (Испания), «Гронинген» (Нидерланды), «Калев» (Таллин, Эстония), «Капфенберг» (Австрия), «Карпош Соколи» (Македония), «Керавнос» (Кипр), «Лулео» (Швеция), «Людвигсбург» (Германия), «Сигал» (Косово), «Антверпен» (Бельгия), «Витаутас» (Литва).

Жеребьевка первого раунда квалификации состоится 11 июля. Чтобы пробиться в основной этап чемпионской Лиги, нужно успешно преодолеть 3 квалификационных барьера.