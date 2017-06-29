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29 июня 2017, 10:05 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Енисей» сыграет группе ЛЧ FIBA-2017/18, «Автодор» и «Нижний Новгород» — в отборе

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в сезоне-2017/18 выступит в розыгрыше Лиги чемпионов FIBA и сыграет в основной сетке турнира, сообщается на официальном сайте соревнований.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Красноярский баскетбольный клуб Енисей в сезоне-2017/18 выступит в розыгрыше Лиги чемпионов <span class=error>FIBA</span> и сыграет в основной сетке турнира сообщается на официальном сайте соревнований. Увеличить
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Красноярская команда стала единственной российской, попавшей напрямую в основную сетку турнира.

Через квалификационные раунды за места в Лиге чемпионов поборются «Нижний Новгород» (начнет выступление со второго отборочного раунда) и саратовский «Автодор» (с первого квалификационного раунда).

Всего в турнире примут участие 32 команды, которые будут разделены на 4 группы по 8 клубов в каждой. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 10 октября.

В минувшем сезоне «Енисей» выступал в Кубке Европы FIBA, где дошел до четвертьфинала. В Единой лиге ВТБ «Енисей» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил подмосковным «Химкам».
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