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Красноярская команда стала единственной российской, попавшей напрямую в основную сетку турнира.

Через квалификационные раунды за места в Лиге чемпионов поборются «Нижний Новгород» (начнет выступление со второго отборочного раунда) и саратовский «Автодор» (с первого квалификационного раунда).

Всего в турнире примут участие 32 команды, которые будут разделены на 4 группы по 8 клубов в каждой. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 10 октября.