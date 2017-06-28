«Енисей» выступит в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2017/18

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Всего в регулярном чемпионате сыграют 32 клуба (24 попадают в данную стадию турнира напрямую, еще восемь — через квалификацию). «Енисей» стал единственным российским клубом, которому было дано право выступить в «регулярке» напрямую.

В прошедшем сезоне «Енисей» занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и вышел в плей-офф турнира, где на стадии ¼ финала проиграл серию подмосковным «Химкам» со счетом 0−3.

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира — Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует 10 октября.