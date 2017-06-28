Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30221879/
28 июня 2017, 20:55 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Енисей» выступит в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2017/18

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» выступит в регулярном чемпионате Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошедшем сезоне Енисей занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> и вышел в <nobr>плей-офф</nobr> где на стадии ¼ финала проиграл Химкам Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Всего в регулярном чемпионате сыграют 32 клуба (24 попадают в данную стадию турнира напрямую, еще восемь — через квалификацию). «Енисей» стал единственным российским клубом, которому было дано право выступить в «регулярке» напрямую.

В прошедшем сезоне «Енисей» занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и вышел в плей-офф турнира, где на стадии ¼ финала проиграл серию подмосковным «Химкам» со счетом 0−3.

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира — Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует 10 октября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

РФПЛ: финал Кубка России пройдет 9 мая, матч с вероятностью 99% состоится в Волгограде

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболу