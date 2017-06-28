«Енисей» выступит в баскетбольной Лиге чемпионов сезона-2017/18
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» выступит в регулярном чемпионате Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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Всего в регулярном чемпионате сыграют 32 клуба (24 попадают в данную стадию турнира напрямую, еще восемь — через квалификацию). «Енисей» стал единственным российским клубом, которому было дано право выступить в «регулярке» напрямую.
В прошедшем сезоне «Енисей» занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и вышел в
Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (FIBA) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира — Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.
Новый сезон Лиги чемпионов стартует 10 октября.
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