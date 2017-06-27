Руководители ЦСКА приняли участие во встрече клубов Евролиги

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На мероприятии не смогли присутствовать лишь делегаты из «Милана». Во время заседаний рабочей группы обсуждался итог перехода на двухкруговую систему, задуманного ещё в 2011 году, и стратегический план на следующую пятилетку.

«Два дня работы получились интенсивными и продуктивными. Мы обсудили много деталей стратегии развития Евролиги вплоть до 2025 года не только как турнира лучших клубов, но и как бизнес-продукта, даже затронули тему динамично развивающегося киберспорта.