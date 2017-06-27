Руководители ЦСКА приняли участие во встрече клубов Евролиги
Президент ЦСКА Андрей Ватутин и
вице-президент клуба Наталия Фураева приняли участие во встрече руководителей клубов Евролиги, обладающих лицензией А этого турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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На мероприятии не смогли присутствовать лишь делегаты из «Милана». Во время заседаний рабочей группы обсуждался итог перехода на двухкруговую систему, задуманного ещё в 2011 году, и стратегический план на следующую пятилетку.
«Два дня работы получились интенсивными и продуктивными. Мы обсудили много деталей стратегии развития Евролиги вплоть до 2025 года не только как турнира лучших клубов, но и как
В ходе дискуссии возникло множество деталей, которые пока договорились оставить конфиденциальными. Отдельно хочу поблагодарить Евролигу за выбор места для встречи. Замок Шантильи
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