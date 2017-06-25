«Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах Мачюлиса

Соглашение литовца с испанским клубом рассчитано ещё на один год, но сам игрок не имеет постоянной игровой практики в своей нынешней команде.

Также сообщается, что в услугах Мачюлиса заинтересован «Панатинаикос», цвета которого он уже защищал в период с 2012 по 2014 годы.

В минувшем розыгрыше Евролиги в активе 32-летнего форварда 29 проведённых игр, в которых он набирал в среднем по 7 очков и совершал по 2,3 подбора.