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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30184295/
25 июня 2017, 15:46 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах Мачюлиса

Форвард мадридского «Реала» Йонас Мачюлис попал в сферу интересов «Локомотива-Кубань», сообщает Eurohoops.

Соглашение литовца с испанским клубом рассчитано ещё на один год, но сам игрок не имеет постоянной игровой практики в своей нынешней команде.

Также сообщается, что в услугах Мачюлиса заинтересован «Панатинаикос», цвета которого он уже защищал в период с 2012 по 2014 годы.

В минувшем розыгрыше Евролиги в активе 32-летнего форварда 29 проведённых игр, в которых он набирал в среднем по 7 очков и совершал по 2,3 подбора.
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