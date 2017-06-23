«Элан Шалон» обыграл «Страсбур» и во второй раз стал чемпионом Франции по баскетболу
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. «Элан Шалон» обыграл «Старсбур» в пятом матче финальной серии и во второй раз в своей истории стал чемпионом Франции по баскетболу.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой клуба «Элан Шалон» со счетом 74:65 (19:18, 15:14, 12:15, 28:18).
«Страсбур» уступил в третьем финале подряд. «Элан Шалон» до этого становился чемпионом в сезоне-2011/12. Ранее в апреле в финальной серии Кубка Европы FIBA «Элан Шалон» уступил «Нантеру».
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