«Элан Шалон» обыграл «Страсбур» и во второй раз стал чемпионом Франции по баскетболу

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой клуба «Элан Шалон» со счетом 74:65 (19:18, 15:14, 12:15, 28:18).

«Страсбур» уступил в третьем финале подряд. «Элан Шалон» до этого становился чемпионом в сезоне-2011/12. Ранее в апреле в финальной серии Кубка Европы FIBA «Элан Шалон» уступил «Нантеру».