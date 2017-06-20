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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30135643/
20 июня 2017, 18:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Видоррета возглавил «Валенсию»

Новоиспечённый чемпион Испании «Валенсия» представила нового главного тренера команды, им стал 51-летний Чус Видоррета, об этом сообщает официальный сайт Евролиги. На тренерском мостике левантийцев Видоррета заменит Педро Мартинеса.

В минувшем сезоне специалист работал с «Иберо Тенерифе». С ним островная команда сумела пробиться в плей-офф первенства Испании, а также выиграть трофей баскетбольной Лиги чемпионов, таким образом став первой в истории командой завоевавшей этот титул. На клубном уровне Видоррета также работал в Аликанте, Лас—Пальмасе, Эстудиантесе и Бильбао. С последним опытный тренер сумел пробиться в полуфинал Еврокубка-2009.

Также Видоррета входил в тренерский штаб сборной Испании, завоёвывая на этом посту золото Евробаскета-2015 и бронзовые награды Олимпийских игр в Рио.
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