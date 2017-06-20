Видоррета возглавил «Валенсию»
Новоиспечённый чемпион Испании «Валенсия» представила нового главного тренера команды, им стал 51-летний Чус Видоррета, об этом сообщает официальный сайт Евролиги. На тренерском мостике левантийцев Видоррета заменит Педро Мартинеса.
В минувшем сезоне специалист работал с «Иберо Тенерифе». С ним островная команда сумела пробиться в
Также Видоррета входил в тренерский штаб сборной Испании, завоёвывая на этом посту золото Евробаскета-2015 и бронзовые награды Олимпийских игр в Рио.
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