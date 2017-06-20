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20 июня 2017, 17:53 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Олимпиакос» подписал контракт со Стрелниексом

Пирейский «Олимпиакос» достиг соглашения с разыгрывающим защитником сборной Латвии Янисом Стрелниексом, об этом сообщает Sportando.

Контракт с игроком рассчитан на два года. Предыдущим клубом Стрелниекса был «Бамберг», цвета которого он защищал с 2014 года. В завершившемся сезоне Евролиги в активе Стрелниекса 11,7 очка и 3,5 передачи за 24 минуты в среднем за игру. В чемпионате Германии латвиец набирал 10,5 очка и 3,4 передачи за 21 минуту.

Ранее сообщалось, что в услугах Стрелниекса заинтересованы в «Химках».
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