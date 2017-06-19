Лига ВТБ может вернуться к «Финалу четырех»
Международный турнир намерен сменить формат соревнований, чтобы повысить свою привлекательность.
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Единая лига ВТБ планирует существенно повысить привлекательность турнира для болельщиков. По информации «Известий», с этой целью на уровне руководителей клубов уже поднят вопрос о возвращении к формату «Финала четырех», который проводится по олимпийский системе в заранее определенном городе в течение нескольких дней.
Сегодня бессменность чемпиона Единой лиги ВТБ ставит под вопрос возможность повышения качества турнира и привлечения новых болельщиков. Даже руководители российских
По словам президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко, пока у идеи смены формата есть и сторонники, и противники.
— В течение недели мы определимся, выносить этот вопрос на Совет лиги или нет, — сказал «Известиям» Сергей Кущенко.
Победитель международного турнира определялся в формате «Финала четырех» на протяжении четырех лет. Трижды успех праздновали армейцы (включая победу в промокубке-2008) и один раз — «Химки». Перед сезоном-2012/13 был утвержден новый формат соревнований — с полноценным
По мнению капитана ЦСКА Виктора Хряпы, отказ от «Финала четырех» является единственным честным путем определения чемпиона.
— Я считаю, что финальная серия — самое логичное завершение длинного сезона Лиги ВТБ, — отметил в беседе с «Известиями» Виктор Хряпа. — Победить в серии случайно нельзя, а в «Финале четырех» фактор удачи играет очень важную роль. Неправильно, когда команда проводит замечательный сезон, и всего одно поражение перечеркивает все ее старания. На мой взгляд, к полноценному
Стоит отметить, что, помимо ЦСКА, против проведения «Финала четырех» выступают и подмосковные «Химки». По информации источника «Известий» в Единой лиге ВТБ, остальные российские
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что формат «Финала четырех» более непредсказуем и поэтому способен дать намного больше шансов выиграть титул другим командам лиги.
— Да, последние 20 лет ЦСКА практически бессменно становится чемпионом. Но давайте вспомним минусы «Финала четырех», — предложил Андрей Кириленко. — Команда проводит целый сезон на очень высоком уровне ради одной игры. Мы много раз проходили это в Евролиге. Мне кажется, это не совсем честно в отношении менеджеров и тренеров, которые собирают команду, она начинает хорошо играть и в полуфинале вдруг теряет концентрацию или, например, своего лидера, и про успешное завершение сезона можно забыть. Если говорить про Лигу ВТБ, то в первую очередь это коснется не ЦСКА, а таких клубов, как «Химки» или «Зенит». Например, накануне «Финала четырех» Алексей Швед подворачивает ногу или получает пищевое отравление. Если в длинной серии у него есть
Впервые Евролига использовала формат «Финала четырех» в сезоне 1987/88. Самыми успешными командами финального турнира являются греческий клуб «Панатинаикос» и израильский «Маккаби», выигравшие его по шесть раз.
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