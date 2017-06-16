«Валенсия» победила «Реал» и впервые в истории стала чемпионом Испании по баскетболу
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты «Валенсии» победили мадридский «Реал» в четвертом матче финальной серии чемпионата Испании и впервые в истории стали обладателями трофея.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась победой хозяев паркета со счетом 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20).
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Валенсии», которая впервые стала чемпионом Испании. Рекордсменом по количеству титулов является «Реал», на счету которого 33 трофея.
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