«Валенсия» победила «Реал» и впервые в истории стала чемпионом Испании по баскетболу

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Встреча, прошедшая в пятницу в Валенсии, завершилась победой хозяев паркета со счетом 87:76 (19:20, 29:11, 19:25, 20:20).

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу «Валенсии», которая впервые стала чемпионом Испании. Рекордсменом по количеству титулов является «Реал», на счету которого 33 трофея.