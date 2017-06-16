«Фенербахче» в восьмой раз стал чемпионом Турции по баскетболу
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Стамбульский «Фенербахче» победил в овертайме другой клуб из Стамбула «Бешикташ» в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Турции по баскетболу и стал победителем турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Бешикташа», завершилась со счетом 98:94 (24:19, 18:28, 17:17, 25:20, 14:10) в пользу «Фенербахче».
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Фенербахче», который в восьмой раз в истории стал чемпионом Турции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter