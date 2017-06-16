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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30101238/
16 июня 2017, 22:54 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Фенербахче» в восьмой раз стал чемпионом Турции по баскетболу

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Стамбульский «Фенербахче» победил в овертайме другой клуб из Стамбула «Бешикташ» в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Турции по баскетболу и стал победителем турнира.

Стамбульский Фенербахче победил в овертайме другой клуб из Стамбула Бешикташ в четвертом матче финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Турции по баскетболу и стал победителем турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Бешикташа», завершилась со счетом 98:94 (24:19, 18:28, 17:17, 25:20, 14:10) в пользу «Фенербахче».

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Фенербахче», который в восьмой раз в истории стал чемпионом Турции.
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