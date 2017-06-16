«Црвена Звезда» разгромила ФМП и 3-й год подряд стала чемпионом Сербии по баскетболу
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. «Црвена Звезда» обыграла ФМП в третьем матче финальной серии чемпионата Сербии и стала трехкратным победителем турнира.
Игра, прошедшая в пятницу на паркете «Црвены Звезды», завершилась победой хозяев со счетом 87:57 (30:9, 16:15, 29:18, 12:15).
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Црвены Звезды», которая ранее побеждала в чемпионате Сербии в 2015 и 2016 годах.
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