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16 июня 2017, 22:55 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Црвена Звезда» разгромила ФМП и 3-й год подряд стала чемпионом Сербии по баскетболу

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. «Црвена Звезда» обыграла ФМП в третьем матче финальной серии чемпионата Сербии и стала трехкратным победителем турнира.

Игра, прошедшая в пятницу на паркете «Црвены Звезды», завершилась победой хозяев со счетом 87:57 (30:9, 16:15, 29:18, 12:15).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Црвены Звезды», которая ранее побеждала в чемпионате Сербии в 2015 и 2016 годах.
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