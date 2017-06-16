Евролига расследует расистское заявление президента БК «Летувос Ритас»
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Евролига открыла дисциплинарное дело против литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» из-за расистского заявления его президента Гедвидаса Вайнаускаса, сообщается на официальном сайте Евролиги.
Ранее Вайнаускас в одном из интервью заявил, что в баскетбольной команде должно быть максимум два чернокожих игрока, иначе у команды возникнут проблемы.
Евролига начала дисциплинарное разбирательство по данному вопросу. Также на предстоящей генеральной ассамблее Кубка Европы будет предложено запретить Вайнаускасу представлять клубы в совете турнира.
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