Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30100792/
16 июня 2017, 21:30 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Евролига расследует расистское заявление президента БК «Летувос Ритас»

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Евролига открыла дисциплинарное дело против литовского баскетбольного клуба «Летувос Ритас» из-за расистского заявления его президента Гедвидаса Вайнаускаса, сообщается на официальном сайте Евролиги.

Ранее Вайнаускас в одном из интервью заявил, что в баскетбольной команде должно быть максимум два чернокожих игрока, иначе у команды возникнут проблемы.

Евролига начала дисциплинарное разбирательство по данному вопросу. Также на предстоящей генеральной ассамблее Кубка Европы будет предложено запретить Вайнаускасу представлять клубы в совете турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать