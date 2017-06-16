Евролига расследует расистское заявление президента БК «Летувос Ритас»

Ранее Вайнаускас в одном из интервью заявил, что в баскетбольной команде должно быть максимум два чернокожих игрока, иначе у команды возникнут проблемы.

Евролига начала дисциплинарное разбирательство по данному вопросу. Также на предстоящей генеральной ассамблее Кубка Европы будет предложено запретить Вайнаускасу представлять клубы в совете турнира.