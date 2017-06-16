Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30100684/
16 июня 2017, 21:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ясикявичус продлил соглашение с «Жальгирисом»

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус продлил контракт с каунасским клубом. По соглашению специалист останется с командой ещё на два года, об этом сообщает Eurohoops.

Главный тренер Жальгириса <span class=error>Шарунас</span> Ясикявичус продлил контракт с каунасским клубом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ясикявичус работает в «Жальгирисе» в качестве главного тренера с 2016 года, за это время он дважды сумел привести команду к победе в национальном первенстве Литвы. В завершившемся сезоне Евролиги каунасцы под руководством Ясикявичуса не смогли квалифицироваться в плей-офф.

До подписания нового контракта с «Жальгирисом» специалист имел предложения от руководства тель-авивского «Маккаби» и «Барселоны».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Приджиони возглавил «Басконию»

Приджиони возглавил «Басконию»

40-летний аргентинец Пабло Приджиони стал новым главным тренером «Басконии». Специалист подписал с клубом двухлетний контракт, об этом сообщает официальная страница команды в «Твиттере».
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?