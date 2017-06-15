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15 июня 2017, 18:16 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Дэвид Блатт продолжит работать в «Дарушшафаке» в сезоне-2017/18

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт продолжит тренировать «Дарюшафаку» в следующем сезоне, несмотря на предложение со стороны «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает Sportando со ссылкой на представителей израильского клуба.

В услугах тренера был заинтересован <span class=error>Маккаби</span> из <nobr>Тель-Авива.</nobr> Увеличить
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58-летний специалист работает в турецком клубе с 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда вышла в плей-офф Евролиги, уступив в ¼ финала «Реалу». В сезоне-2017/18 «Дарушшафака» сыграет в Еврокубке.
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