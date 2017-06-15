Дэвид Блатт продолжит работать в «Дарушшафаке» в сезоне-2017/18

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58-летний специалист работает в турецком клубе с 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда вышла в плей-офф Евролиги, уступив в ¼ финала «Реалу». В сезоне-2017/18 «Дарушшафака» сыграет в Еврокубке.