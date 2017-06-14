ЦСКА интересуется форвардом «Бамберга» Дариусом Миллером

Предложение Миллеру уже сделала испанская «Барселона». Также игроком интересуется турецкий «Фенербахче», но этот клуб не будет делать игроку предложений до окончания чемпионата Турции.

У Миллера есть действующий контракт с «Бамбергом» до лета 2018 года, но клуб готов продать его за достойные отступные, сообщает Eurohoops.

В минувшем розыгрыше Евролиги Миллер набирал в среднем 12,2 очка, 2,7 подбора и 2,0 передачи за игру.