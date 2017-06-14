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14 июня 2017, 17:55 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС выступят в Еврокубке в сезоне-2017/18

Совет Еврокубка утвердил список участников турнира в сезоне-2017/18. Всего в Еврокубке выступят 24 команды, среди которых три российских: «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Совет <span class=error>Еврокубка</span> утвердил список участников турнира в сезоне-2017/18. Увеличить
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Также в турнире выступят: «Цедевита» (Хорватия), «Партизан» (Сербия), «Будучность» (Черногория), «Пари-Леваллуа», «Виллербан», «Лимож» (все — Франция), «Ульм», «Бавария», «Альба» (все — Германия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Тренто», «Реджо-Эмилия», «Турин» (все — Италия), «Лиеткабелис», «Летувос Ритас» (оба — Литва), «Гран-Канария», «Андорра», «Бильбао» (все — Испания), «Дарушшафака», «Галатасарай», «Тофаш» (все — Турция).
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