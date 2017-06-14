«Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС выступят в Еврокубке в сезоне-2017/18
Совет Еврокубка утвердил список участников турнира в сезоне-2017/18. Всего в Еврокубке выступят 24 команды, среди которых три российских: «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также в турнире выступят: «Цедевита» (Хорватия), «Партизан» (Сербия), «Будучность» (Черногория), «Пари-Леваллуа», «Виллербан», «Лимож» (все — Франция), «Ульм», «Бавария», «Альба» (все — Германия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Тренто», «Реджо-Эмилия», «Турин» (все — Италия), «Лиеткабелис», «Летувос Ритас» (оба — Литва), «Гран-Канария», «Андорра», «Бильбао» (все — Испания), «Дарушшафака», «Галатасарай», «Тофаш» (все — Турция).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter