Наставник «Валенсии» Педро Мартинес отказался возглавить «Барселону»
Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес отказался от предложения руководства «Барселоны» возглавить каталонскую команду, сообщает El Mundo Deportivo. Специалист предпочёл в сезоне-2017/18 продолжить тренировать «Валенсию».
Мартинес был одним из кандидатов на место наставника «Барселоны». В списке претендентов на вакантное место фигурируют имена Сито Алонсо, Дэвида Блатта, Жоана Пласы, Чуса Видорреты, Деяна Радонича и Андреа Тринкьери.
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