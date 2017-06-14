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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30073681/
14 июня 2017, 17:48 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Наставник «Валенсии» Педро Мартинес отказался возглавить «Барселону»

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес отказался от предложения руководства «Барселоны» возглавить каталонскую команду, сообщает El Mundo Deportivo. Специалист предпочёл в сезоне-2017/18 продолжить тренировать «Валенсию».

Мартинес был одним из кандидатов на место наставника «Барселоны». В списке претендентов на вакантное место фигурируют имена Сито Алонсо, Дэвида Блатта, Жоана Пласы, Чуса Видорреты, Деяна Радонича и Андреа Тринкьери.
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