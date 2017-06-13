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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30063941/
13 июня 2017, 22:20 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА сделал предложение по контракту Теодосичу и ждет ответа от баскетболиста

ХИМКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА сделал контрактное предложение Милошу Теодосичу и ждет от него ответа в ближайшее время. Об этом журналистам заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Во вторник ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ обыграв Химки в серии со счетом 3−0. Увеличить
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Во вторник ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв «Химки» в серии со счетом 3−0.

«Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема. Мы не в школе, чтобы ставить оценки, по отношению к ЦСКА мерило одно — выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо», — сказал Ватутин.

«Многое в плане селекционной работы будет зависеть от того, какое решение примет наш сербский игрок (Теодосич). Предложение от ЦСКА у него есть, сделали мы его давно. Решение оставаться или уезжать должен принимать Тео. Мы ждем от него ответ в ближайшее время», — сказал Ватутин.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.
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