ЦСКА сделал предложение по контракту Теодосичу и ждет ответа от баскетболиста

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Во вторник ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв «Химки» в серии со счетом 3−0.

«Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема. Мы не в школе, чтобы ставить оценки, по отношению к ЦСКА мерило одно — выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо», — сказал Ватутин.

«Многое в плане селекционной работы будет зависеть от того, какое решение примет наш сербский игрок (Теодосич). Предложение от ЦСКА у него есть, сделали мы его давно. Решение оставаться или уезжать должен принимать Тео. Мы ждем от него ответ в ближайшее время», — сказал Ватутин.