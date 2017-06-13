Семикратные. ЦСКА оформил чемпионство в Химках

За три дня чуда не произошло: Марко Тодорович даже не появился на самой важной в этом сезоне предматчевой разминке. Душко Ивановичу по-прежнему предстояло решить уравнение с бесконечным количеством неизвестных, и отсутствие Андрея Воронцевича задачу ему особо не упрощало. Тренеры решили не бросать жребий, выставив стартовые пятёрки, идентичные тому, что все видели ещё в УСК ЦСКА. Ивановичу ничего не оставалось, кроме как играть в «смол-бол» с тремя форвардами в передней линии. Итудис с первых минут вновь отрядил к Кайлу Хайнсу Виктора Хряпу и Никиту Курбанова с неизменным персональным заданием, которое касалось Алексея Шведа.

ЦСКА начал матч так, как и полагалось фавориту, который хотел закончить все свои дела в третьем поединке. «Армейцы» вновь получили весомое преимущество на щитах, с удовольствием воспользовавшись им на первых минутах — розыгрыш через «пост» был обязательным блюдом в меню атак ЦСКА. Нельзя сказать, что гости чем-то ошарашили подопечных Ивановича, но ужасный процент реализации бросков, полностью проигранный подбор и полная неразбериха в оборонительных построениях привели к стартовому рывку ЦСКА 11−0.

Очнулись хозяева только после энд-уана Эрла Роулэнда, но пробуждение было недолгим. «Армейцы» моментально сместили акцент на периметр, и Нандо де Коло с помощью отличного заслона, а затем и Аарон Джексон в быстром нападении сделали разрыв неприличным для любой серии, не говоря уже о финале (3:19).

Сольный мини-рывок Алексея Шведа заставил взять тайм-аут Итудиса, но кардинальных изменений в односторонний характер поединка не внёс. Вышедшему Милошу Теодосичу хватило всего несколько владений, чтобы записать на свой счёт первый ассист, который также пришёлся на трёхочковый — Кори Хиггинса. Чуть позже эта же парочка выдаст подряд ещё 8 очков, и лишь промах Семёна Антонова «спасёт» «Химки» от унизительного трёхкратного отставания по итогам первой четверти — 12:34.

«Армейцы» не только продолжили держать соперника около отметки в 30%, но и цепляться за каждый мяч в защите. Однако активность химчан всё-таки принесла определённые плоды: за полминуты ЦСКА набрал три командных фола. Эрл Роулэнд, больше всех не соглашавшийся с состоянием дел на паркете, заставил своих партнёров играть ещё быстрее, и несколько успешных атак с вишенкой в виде быстрого прорыва с завершением Маркела Брауна давали надежду на то, что нападение подмосковной команды сдвинется с мёртвой точки и без Алексея Шведа.

Помогали хоть в каком-то виде возродиться интриге и сами «армейцы», набрав всего 5 очков за половину четверти и испортив потрясающий процент попадания из-за дуги. Но если в дебюте игрового отрезка можно было вспомнить лишь гениальную передачу в стиле лучших квотербеков НФЛ от Теодосича, то после попадания Сергея Мони гости разразились очередным трёхочковым дуплетом: вновь резвились Де Коло и Джексон. Француз не только нарабатывал на MVP плей-офф, но и был в самом центре жёстких столкновений. Сначала защитника радушно в центре площадки встретил Швед (кстати, заработав неспортивный фол), а потом на другом конце уже сам де Коло без церемоний срубил Роулэнда.

К сожалению, данные эпизоды выглядели куда занятнее самого баскетбола, и лишь Роулэнд, постоянно общавшийся со всеми участниками матча, напоминал, что «Химки» всё ещё цепляются за безнадёжно уходящую игру. Именно благодаря игре своего ситуативного лидера хозяева смогли перешагнуть за 20 набранных очков за четверть и зафиксировать отставание первой десятиминутки — 34:56.

Если, где и становится героем, то точно в третьей четверти, да и уж слишком много Алексей Швед натерпелся за два с половиной матча от защиты ЦСКА. Лидер химчан без оглядки помчался бросать из абсолютно любых позиций и положений. При этом подопечные Итудиса не спускали Шведу ни единой ошибки, заставляя его кровью добывать каждое очко. Всего в третьей десятиминутке Алексей аккумулировал 13 (10 собственных плюс передача на дугу Ильницкому).

Но против такого ЦСКА этого было слишком мало. «Армейцы» по-прежнему великолепно двигали мяч, скопив к концу четверти 21 результативную передачу, а де Коло не испытывал никаких проблем с любым приставленным к нему защитником. По итогам 30 минут на счету француза уже значилось 20 очков, 3 передачи и 3 подбора, а на табло горели фантасмагоричные цифры — 52:79.

Душко Иванович ещё никогда не выглядел таким спокойным и умиротворённым за 10 минут до финальной сирены. Черногорец, выдававший моноспектакли в Испании, прекрасно понимал тщетность выплеска эмоций. Алексей Швед, отдыхавший на скамейке запасных, изредка перекидывался короткими фразами с Эрлом Роулэндом, пока Хаммел, Бунгу-Коло и Моня наблюдали за аллей-упами в исполнении Ивана Лазарева.