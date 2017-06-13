Семикратные. ЦСКА оформил чемпионство в Химках
«Армейцы» не стали откладывать дело в долгий ящик, закрыв финальную серию Единой лиги победой в третьем матче.
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Видимо, что-то случилось...
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За три дня чуда не произошло: Марко Тодорович даже не появился на самой важной в этом сезоне предматчевой разминке. Душко Ивановичу
ЦСКА начал матч так, как и полагалось фавориту, который хотел закончить все свои дела в третьем поединке. «Армейцы» вновь получили весомое преимущество на щитах, с удовольствием воспользовавшись им на первых минутах — розыгрыш через «пост» был обязательным блюдом в меню атак ЦСКА. Нельзя сказать, что гости
Очнулись хозяева только после
Сольный
«Армейцы» не только продолжили держать соперника около отметки в 30%, но и цепляться за каждый мяч в защите. Однако активность химчан
Помогали хоть в
К сожалению, данные эпизоды выглядели куда занятнее самого баскетбола, и лишь Роулэнд, постоянно общавшийся со всеми участниками матча, напоминал, что «Химки» всё ещё цепляются за безнадёжно уходящую игру. Именно благодаря игре своего ситуативного лидера хозяева смогли перешагнуть за 20 набранных очков за четверть и зафиксировать отставание первой десятиминутки — 34:56.
Если, где и становится героем, то точно в третьей четверти, да и уж слишком много Алексей Швед натерпелся за два с половиной матча от защиты ЦСКА. Лидер химчан без оглядки помчался бросать из абсолютно любых позиций и положений. При этом подопечные Итудиса не спускали Шведу ни единой ошибки, заставляя его кровью добывать каждое очко. Всего в третьей десятиминутке Алексей аккумулировал 13 (10 собственных плюс передача на дугу Ильницкому).
Но против такого ЦСКА этого было слишком мало. «Армейцы»
Душко Иванович ещё никогда не выглядел таким спокойным и умиротворённым за 10 минут до финальной сирены. Черногорец, выдававший моноспектакли в Испании, прекрасно понимал тщетность выплеска эмоций. Алексей Швед, отдыхавший на скамейке запасных, изредка перекидывался короткими фразами с Эрлом Роулэндом, пока Хаммел,
Несмотря на очевидность происходящего, болельщики «Химок» благодарно встречали каждое попадание, иногда сливаясь с сектором фанатов ЦСКА, которые начали праздновать задолго до финальной сирены. Последние минуты переросли в одно большое празднование. Химчане благодарили своих любимцев за неплохой сезон, который вернул их в Евролигу, москвичи отдавали должное Итудису и команде за идеальный
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