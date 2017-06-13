Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В третьем матче финальной серии московская команда выиграла в гостях у подмосковных «Химок» со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3−0.
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Защитник армейцев Нандо де Коло стал самым ценным игроком серии.
Армейцы 24-й раз в истории стали чемпионами России. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая
В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА занял третье место.
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