Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд

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Защитник армейцев Нандо де Коло стал самым ценным игроком серии.

Армейцы 24-й раз в истории стали чемпионами России. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.

В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА занял третье место.