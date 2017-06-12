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12 июня 2017, 16:27 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ясикявичюс останется главным тренером «Жальгириса»

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс сохранит место наставника команды, сообщает литовское издание 15min. Официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время.

Главный тренер Жальгириса <span class=error>Шарунас</span> Ясикявичюс сохранит место наставника команды сообщает литовское издание 15min. Увеличить
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Отмечается, что за сезон Ясикявичус заработает в «Жальгирисе» порядка 450−500 тыс. евро, став самым высокооплачиваемым тренером в истории литовского клуба.

В сезоне-2016/17 Ясикявичус привёл «Жальгирис» к победе в чемпионате Литвы.
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