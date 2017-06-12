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12 июня 2017, 0:00 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Панатинаикоса» в 35-й раз выиграли чемпионат Греции

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Баскетболисты «Панатинаикоса» обыграли «Олимпиакос» и в 35-й раз выиграли чемпионат Греции.

Баскетболисты Панатинаикоса обыграли Олимпиакос и в 35-й раз выиграли чемпионат Греции. Увеличить
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В воскресенье «Панатинаикос» выиграл пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата «Олимпиакоса» со счетом 66:51 (14:17, 22:10, 21:10, 9:14), и одержав победу со счетом 3−2 в серии стал чемпионом страны.

Встреча прерывалась из-за поведения болельщиков, которые начали запускать пиротехнику и дымовые шашки, устроив беспорядки.

По количеству побед в чемпионате Греции «Панатинаикос» является самым титулованным клубом страны.
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