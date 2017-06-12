Баскетболисты «Панатинаикоса» в 35-й раз выиграли чемпионат Греции
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты «Панатинаикоса» обыграли «Олимпиакос» и в 35-й раз выиграли чемпионат Греции.
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В воскресенье «Панатинаикос» выиграл пятый решающий матч финальной серии
Встреча прерывалась
По количеству побед в чемпионате Греции «Панатинаикос» является самым титулованным клубом страны.
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