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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30045700/
11 июня 2017, 23:35 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Матч баскетболистов «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» был прерван из-за болельщиков

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции по баскетболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» был прерван из-за поведения болельщиков.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Пирее, была прервана в конце четвертой четверти при счете 66:49 в пользу «Панатинаикоса». Болельщики начали запускать пиротехнику и дымовые шашки, возникли беспорядки. В результате матч был прерван и команды ушли в раздевалку. После паузы игра возобновилась.

Счет в финальной серии до трех побед — 2−2.
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