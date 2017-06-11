Матч баскетболистов «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» был прерван из-за болельщиков
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции по баскетболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» был прерван из-за поведения болельщиков.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Пирее, была прервана в конце четвертой четверти при счете 66:49 в пользу «Панатинаикоса». Болельщики начали запускать пиротехнику и дымовые шашки, возникли беспорядки. В результате матч был прерван и команды ушли в раздевалку. После паузы игра возобновилась.
Счет в финальной серии до трех побед — 2−2.
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