«Жальгирис» обыграл «Литкабелис» и стал 19-кратным чемпионом Литвы по баскетболу

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Встреча, пошедшая в пятницу в Каунасе, завершилась со счетом 73:68 (15:15, 27:18, 16:19, 15:16) в пользу «Жальгириса». Самым результативным игроком в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 23 очка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Жальгирис», который стал чемпионом страны в седьмой раз подряд и 19-й раз в истории.