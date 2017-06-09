Радулица продолжит карьеру в Китае

У Радулицы уже есть опыт выступлений в Китае — в 2014 году он играл в КБА в составе «Шаньдун Лайонс». Позже серб пробовал закрепиться в НБА в составе «Миннесоты Тимбервулвз», а вернувшись из-за океана, успел поиграть в составе «Панатинаикоса» и уже упомянутого выше «Милана».

В завершившемся сезоне Евролиги Радулица провёл 29 поединков, набирая в них в среднем по 8 очков и совершая 3,2 подбора.