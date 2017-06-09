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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30033857/
9 июня 2017, 19:30 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Радулица продолжит карьеру в Китае

Сербский центровой Мирослав Радулица прекратил сотрудничество с «Миланом» и продолжит карьеру в чемпионате Китая. Баскетболист заключил соглашение с командой «Цзянсу Дрэгонс», об этом сообщает Sportando.

У Радулицы уже есть опыт выступлений в Китае — в 2014 году он играл в КБА в составе «Шаньдун Лайонс». Позже серб пробовал закрепиться в НБА в составе «Миннесоты Тимбервулвз», а вернувшись из-за океана, успел поиграть в составе «Панатинаикоса» и уже упомянутого выше «Милана».

В завершившемся сезоне Евролиги Радулица провёл 29 поединков, набирая в них в среднем по 8 очков и совершая 3,2 подбора.
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