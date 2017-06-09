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9 июня 2017, 19:01 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Джексоном интересуются клубы из Израиля и Турции

Защитник ЦСКА Аарон Джексон может покинуть команду. Как сообщает Eurohoops, интерес к 31-летнему американцу проявляют «Маккаби» из Тель-Авива и «Анадолу Эфес». ЦСКА пока контракт с Джексоном не продлил.

Защитник ЦСКА <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Джексон</span> может покинуть команду. Увеличить
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В прошлом сезоне Евролиги защитник набирал в среднем за матч 7,6 очка, делал 3,6 передачи и 1,4 подбора.
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