Джексоном интересуются клубы из Израиля и Турции
Защитник ЦСКА Аарон Джексон может покинуть команду. Как сообщает Eurohoops, интерес к 31-летнему американцу проявляют «Маккаби» из
Тель-Авива и «Анадолу Эфес». ЦСКА пока контракт с Джексоном не продлил.
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В прошлом сезоне Евролиги защитник набирал в среднем за матч 7,6 очка, делал 3,6 передачи и 1,4 подбора.
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