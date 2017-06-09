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9 июня 2017, 1:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС рассматривает Сито Алонсо как главного кандидата на пост главного тренера

Как сообщает Sportando, главный тренер «Басконии» Сито Алонсо рассматривается руководством казанского УНИКСа как главный кандидат на вакантную должность тренера команды.

Как сообщает Sportando главный тренер <span class=error>Басконии</span> Сито <span class=error>Алонсо</span> рассматривается руководством казанского <span class=error>УНИКСа</span> как главный кандидат на вакантную должность тренера команды. Увеличить
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В случае если специалист решит покинуть своё нынешнее место работы, в УНИКСе попробуют подписать с ним соглашение о сотрудничестве.

Сито Алонсо работает в «Басконии» с 2016 года. В нынешнем сезоне команда сумела добраться до четвертьфинала Евролиги, а также до полуфинала плей-офф чемпионата Испании.

До «Басконии» Алонсо тренировал «Бильбао», молодёжную сборную Испании (с которой выиграл бронзовые награды чемпионата Европы-2013), а также «Гипускоа».
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