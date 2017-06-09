УНИКС рассматривает Сито Алонсо как главного кандидата на пост главного тренера

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В случае если специалист решит покинуть своё нынешнее место работы, в УНИКСе попробуют подписать с ним соглашение о сотрудничестве.

Сито Алонсо работает в «Басконии» с 2016 года. В нынешнем сезоне команда сумела добраться до четвертьфинала Евролиги, а также до полуфинала плей-офф чемпионата Испании.

До «Басконии» Алонсо тренировал «Бильбао», молодёжную сборную Испании (с которой выиграл бронзовые награды чемпионата Европы-2013), а также «Гипускоа».