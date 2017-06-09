УНИКС рассматривает Сито Алонсо как главного кандидата на пост главного тренера
Как сообщает Sportando, главный тренер «Басконии» Сито Алонсо рассматривается руководством казанского УНИКСа как главный кандидат на вакантную должность тренера команды.
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В случае если специалист решит покинуть своё нынешнее место работы, в УНИКСе попробуют подписать с ним соглашение о сотрудничестве.
Сито Алонсо работает в «Басконии» с 2016 года. В нынешнем сезоне команда сумела добраться до четвертьфинала Евролиги, а также до полуфинала
До «Басконии» Алонсо тренировал «Бильбао», молодёжную сборную Испании (с которой выиграл бронзовые награды чемпионата Европы-2013), а также «Гипускоа».
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