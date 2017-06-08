«Химки» попробуют остановить ЦСКА на пути к седьмому титулу чемпионов Лиги ВТБ

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Первые две игры финальной серии до трех побед пройдут в Москве 8 и 10 июня, третий и четвертый (в случае необходимости) матчи состоятся в Химках 13 и 15 июня, пятый, в случае необходимости, состоится в столице 18 июня.

Московский ЦСКА, две недели назад занявший третье место в Евролиге, не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше плей-офф, со счетом 3−0 в сериях обыграв казахстанскую «Астану» в четвертьфинале и краснодарский «Локомотив-Кубань» в полуфинале.

Подмосковный клуб в первом раунде плей-офф в трех матчах обыграл красноярский «Енисей», а в полуфинале команде потребовалось пять встреч, чтобы одолеть «Зенит» из Санкт-Петербурга — 3−2. Пробившись в финал, «Химки» обеспечили себе участие в розыгрыше Евролиги в следующем сезоне.

Нужен ли «Химкам» финал?

«Мы намерены и дальше показывать результат. Аппетит приходит во время еды, поэтому будем дальше двигаться. Финал — это хорошо, конечно, но теперь наша цель — первое место, — сказал агентству “Р-Спорт” генеральный директор “Химок” Павел Астахов. — Это исторический факт, что ЦСКА в Единой лиге ВТБ никому не проигрывал в серии, но это не значит, что не нужно пытаться, и мы попытаемся».

ЦСКА побеждал «Химки» в течение последних семи игр во всех турнирах (последнее поражение датируется 29 декабря 2015 года — 89:91 в Евролиге), последние десять игр в Единой лиге ВТБ (последнее поражение — 8 февраля 2015 года — 104:107). ЦСКА выиграл оба матча в регулярном чемпионате сезона-2016/17 (дома — 95:79, в Химках — 92:70), и считается безусловным фаворитом финала.

«Шансов увидеть реальную борьбу в финале не так много, потому что, с одной стороны, у “Химок” мало времени на восстановление после полуфинала, с другой, задача на сезон уже выполнена, команда в Евролиге, — сказал агентству “Р-Спорт” экс-игрок “Химок” и ЦСКА, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов. — Вопрос — есть ли у команды мотивация побеждать. Все в головах у игроков, говорить можно одно, но ментально будет очень сложно собраться, чтобы победить один из лучших клубов Европы».

Фактор Шведа

Основные надежды «Химок» в финальной серии связаны с защитником Алексеем Шведом, в конце мая признанным самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона. В регулярном чемпионате Лиги ВТБ Швед провел 20 матчей, в которых в среднем за игру набирал 22,2 очка, делал 5,3 передачи, 3,9 подбора, 1,1 перехвата и зарабатывал 20,2 балла за эффективность действий.

«В полуфинальной серии против “Зенита” Леша Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть — потащил за собой команду, — заявил агентству “Р-Спорт” президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — И самый яркий пример этому — концовка пятого матча. У каждого игрока есть удачные и неудачные игры, когда что-то получается, а что-то нет. Но в целом очень сильная и уверенная игра Шведа обеспечила его команде итоговую победу в полуфинале».

ЦСКА, 23-кратный чемпион России, выиграл шесть из семи предыдущих розыгрышей Единой лиги ВТБ. «Химки» выигрывали турнир в 2011 году.