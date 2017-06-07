«Маккаби» будет ждать ответ Блатта до понедельника
Тель-авивский «Маккаби», предложивший вакантный пост главного тренера команды Дэвиду Блатту, будет ожидать ответа специалиста до понедельника, об этом сообщает на своей странице в «Твиттер» инсайдер Рой Гладстон.
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По сведением источников израильский клуб ждёт от Блатта максимально быстрого ответа. Отметим, что в
В завершившемся сезоне опытный специалист работал с турецкой «Дарушшафакой», с которой ему удалось квалифицироваться в четвертьфинал Евролиги.
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