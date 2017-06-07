«Маккаби» будет ждать ответ Блатта до понедельника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сведением источников израильский клуб ждёт от Блатта максимально быстрого ответа. Отметим, что в Тель-Авиве готовы предложить Блатту трёхлетний контракт на сумму $ 3,9 млн.

В завершившемся сезоне опытный специалист работал с турецкой «Дарушшафакой», с которой ему удалось квалифицироваться в четвертьфинал Евролиги.