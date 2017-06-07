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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30011628/
7 июня 2017, 23:28 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Маккаби» будет ждать ответ Блатта до понедельника

Тель-авивский «Маккаби», предложивший вакантный пост главного тренера команды Дэвиду Блатту, будет ожидать ответа специалиста до понедельника, об этом сообщает на своей странице в «Твиттер» инсайдер Рой Гладстон.

<nobr>Тель-авивский</nobr> <span class=error>Маккаби</span> предложивший вакантный пост главного тренера команды <span class=error>Дэвиду</span> <span class=error>Блатту</span> будет ожидать ответа специалиста до понедельника об этом сообщает на своей странице в <span class=error>Твиттер</span> инсайдер Рой Гладстон. Увеличить
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По сведением источников израильский клуб ждёт от Блатта максимально быстрого ответа. Отметим, что в Тель-Авиве готовы предложить Блатту трёхлетний контракт на сумму $ 3,9 млн.

В завершившемся сезоне опытный специалист работал с турецкой «Дарушшафакой», с которой ему удалось квалифицироваться в четвертьфинал Евролиги.
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