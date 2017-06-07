Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/30007661/
7 июня 2017, 15:54 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Клуб: Часть матчей Евролиги в сезоне-2017/18 ПБК ЦСКА проведет не в «Мегаспорте»

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проведет ряд матчей Евролиги в следующем сезоне в своем дворце в связи с занятостью арены «Мегаспорт», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

ЦСКА в сезоне-2016/17 все матчи Евролиги провел в «Мегаспорте». Армейцы заняли третье место в турнире, уступив в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (78:82), а в матче за третье место обыграв мадридский «Реал» (94:70).

Как отметили в пресс-службе ЦСКА, ряд матчей Евролиги в следующем сезоне клуб проведет в УСК ЦСКА, так как «Мегаспорт» будет занят социальными новогодними проектами и чемпионатом Европы по фигурному катанию, который пройдет с 15 по 21 января 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
6 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота