Клуб: Часть матчей Евролиги в сезоне-2017/18 ПБК ЦСКА проведет не в «Мегаспорте»
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проведет ряд матчей Евролиги в следующем сезоне в своем дворце в связи с занятостью арены «Мегаспорт», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.
ЦСКА в сезоне-2016/17 все матчи Евролиги провел в «Мегаспорте». Армейцы заняли третье место в турнире, уступив в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (78:82), а в матче за третье место обыграв мадридский «Реал» (94:70).
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