Клуб: Часть матчей Евролиги в сезоне-2017/18 ПБК ЦСКА проведет не в «Мегаспорте»

ЦСКА в сезоне-2016/17 все матчи Евролиги провел в «Мегаспорте». Армейцы заняли третье место в турнире, уступив в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (78:82), а в матче за третье место обыграв мадридский «Реал» (94:70).

Как отметили в пресс-службе ЦСКА, ряд матчей Евролиги в следующем сезоне клуб проведет в УСК ЦСКА, так как «Мегаспорт» будет занят социальными новогодними проектами и чемпионатом Европы по фигурному катанию, который пройдет с 15 по 21 января 2018 года.