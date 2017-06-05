Сергей Моня: Мастерство в финале отходит на второй план
Капитан «Химок» — о невероятной полуфинальной серии с «Зенитом», помощи Тимофея Мозгова и проблемах с расписанием
плей-офф.
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— Позади пять очень тяжелых полуфинальных матчей, которые надо сыграть за девять дней с переездами, — начал Моня. — Сложно и физически, и психологически. Рад, что команда не сломалась после двух выездных поражений и смогла выиграть трижды подряд.
— Ваша полуфинальная серия против «Зенита» стала одной из самых ярких в истории российского баскетбола. Что запомнилось вам?
— Тем, что почти в каждой игре борьба шла до последних минут. Победитель был неизвестен до самого конца.
МЫ С «ЗЕНИТОМ» ВЫУЧИЛИ ДРУГ ДРУГА ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
— Во второй раз в истории Единой лиги команда отыгралась с 0:2 и в первый — не имея преимущества своей площадки.
— В мой первый сезон в «Химках» (2010/11, во времена ПБЛ. — Прим. «СЭ») у нас была такая же серия с УНИКСом. Мы проиграли две встречи, вернулись домой, победили в двух следующих матчах и затем в решающем в Казани. История повторилась — перед последним матчем вспоминал те игры.
— На решающей встрече в Петербурге был аншлаг. Каково вам было в такой обстановке играть на выезде?
— Очень здорово, что был полный зал. В Петербурге любят баскетбол, и из Подмосковья приехало много болельщиков. Приятно играть в такой обстановке, надеюсь, так будет на каждом матче. В такие моменты не важно, за твою команду болеют трибуны или против.
— Какие коррективы вносились по ходу серии?
— У нас были собрания, мы много смотрели видео, разбирали соперника. Думаю, и они делали то же самое, за эти дни мы выучили друг друга вдоль и поперек. Все игроки и тренеры знали, кто что будет делать. Выходя на пятый матч, уже видели, что и «Зенит» подустал, и мы. В такие моменты важно, кто сделает меньше ошибок.
НЕ НАДО ДЕЛИТЬ ОБЩИЙ УСПЕХ
— Все сходятся во мнении, что команды были равны по силам. Что склонило чашу весов в вашу пользу?
— Важно было выиграть две домашних встречи, а дальше уже как получится. Нам повезло, но точно так же могло повезти сопернику. Рад, что удача была на стороне «Химок», но и мы в концовке грамотнее сыграли. Они промазали два броска, мы забили.
— Был ли момент, когда вы почувствовали перелом в серии?
— Пожалуй, нет. Игры
— Поддержка Тимофея Мозгова сыграла свою роль?
— Да. «Химки» — его клуб, поэтому, если есть возможность, он всегда приходит за нас поболеть, переживает. Мы общались и перед играми, и после них.
— Много споров вызвала работа арбитров. Претензии были у обеих команд…
— Я не эксперт, чтобы давать оценки. Понятно, что у нас свои вопросы, у «Зенита» — свои. Так всегда было и будет.
— Тренер «Зенита» Василий Карасев назвал одним из минусов вашей команды зависимость от игры Алексея Шведа. Согласны, что она присутствует?
— Мы выиграли и вышли в финал. Это не один игрок решает, у нас командный вид спорта. Алексей, бесспорно, наш лидер, он вел команду за собой, в важные моменты брал игру на себя, забивал. Но и другие ребята внесли свой вклад в общий успех. Делить его не надо — все старались. Игроки, тренерский штаб, персонал клуба, болельщики, руководство.
АРМЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ С ВЫХОДОМ В ФИНАЛ
— О предстоящем финале против ЦСКА уже думали?
— Нет, в понедельник у нас был выходной — не до баскетбола, хотелось отдохнуть
— Считаете, что лишних четыре дня отдыха у армейцев дают им преимущество?
— Считаю, что надо делать нормальное расписание, и избегать пауз по две недели между раундами. Пока был перерыв, мы провели дополнительный
— Это далеко не первая встреча с ЦСКА в финале.
— Да, были и удачные игры, и поражения. Большую часть матчей выиграл ЦСКА, и сейчас они главные фавориты. Это лучшая команда Европы прошлого года, что тут говорить. Но играть с сильным соперником всегда интересно. Надеюсь, трибуны будут полные, а мы покажем хороший баскетбол. Сейчас мастерство отходит на второй план — надо выходить и играть, показывать характер. Отдавать все, что осталось к концу сезона.
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