Камбэк завершён. «Химки» завоевали путёвку в Евролигу

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После победы ЦСКА в Краснодаре «Зенит» и «Химки» почувствовали дыхание Евролиги ещё сильнее. Одна из самых интересных серий в плей-офф Единой лиги за несколько последних сезонов вновь вернулась в Санкт-Петербург. Первые четыре матча подарили болельщикам команд и сотням тысяч нейтральных зрителей полный набор, свойственный противостоянию, где всё решается в последней игре: несколько ярких концовок, один безальтернативный вынос и масса спорных судейских решений, которые активно обсуждались в станах обеих команд.

Гордиев узел, как и всегда, суждено было разрубить только одной команде. Главной темой перед стартом поединка было здоровье основного разыгрывающего «Зенита» Стефана Марковича. Серб, как ни в чём не бывало, разминался со всеми партнёрами за полчаса до стартового свистка. Василий Карасёв задумчиво вглядывался в лица журналистов, хотя на самом деле смотрел сквозь них. Решение о месте Марковича в стартовой пятёрке его явно не волновало — серб начал матч с первых секунд.

На разыгрывающего, мучившегося со спиной, сразу же выпала приличная нагрузка. После каскада из трёх трёхочковых от Яниса Тиммы (дважды) и Павла Сергеева «Зенит» был вынужден разгонять своё позиционное нападение. Стартовый спурт хозяев не впечатлил Алексея Шведа и его партнёров. «Химки» действовали в привычной манере: если не срабатывала «изоляция» с MVP лиги, то находился, активно предлагавший себя Роулэнд, а в роли третьей опции выступал Марко Тодорович, неплохо комбинировавший со своими «маленькими».

Питерцы также не стесняли использовать провалы в защите: Сергей Карасёв и Янис Тимма забили несколько мячей, когда им практически никто не мешал, а Тревор Мбакве был настолько обескуражен отсутствием вокруг себя опекунов, что в одном из моментов со всей силы вдолбил мяч в переднюю дужку кольца. На паркете царил быстрый баскетбол, который помимо скорости дарил и высокий процент реализации бросков с игры — 22:23.

Несмотря на то что команды и не думали тормозить, выдать ещё один яркий дебют в четверти они не смогли: за три минуты «Химки» довольствовались очками Роулэнда и Соколова, а «Зенит» энд-уаном в исполнении Карасёва. Тем не менее второй состав Душко Ивановича выглядел предпочтительнее, а к проблемам в атаке у хозяев добавилась и излишняя эмоциональность — на неспортивный фол Тревора Мбакве у чужого кольца отреагировала вся скамейка «Зенита», причём агрессия была направлена не в сторону арбитров.

Василий Карасёв долго смотрел, как очередные попытки издали запарывают одни из его самых надёжных бойцов Райан Тулсон и Стефан Маркович, но за 4,5 минуты до конца первой половины не выдержал и провёл с командой жаркий разговор. «Химки» же без отдыхавшего Шведа и каких-либо долгоиграющих комбинаций оторвались на 9 очков (25:34). Первым порочный круг в составе «Зенита» разорвал Янис Тимма, забивший сложный трёхочковый через руку, после чего в такой же манере ему ответил Алексей Швед.

И всё же Ивановичу пришлось брать свой тайм-аут: впервые в четверти оставшийся на периметре совсем один Сергей Карасёв оказался беспощаден, а ответный бросок Станислава Ильницкого даже не задел кольца (33:37). Впрочем, по-настоящему вернуться в игру «Зенит» не смог — банально не хватило времени, плюс вмешался перебор фолов у обеих команд — 35:39.

Питерцы не успели как следует размяться после большого перерыва, как обнаружили, что выбрали лимит замечаний всего за две минуты. Особенно портил настроение Карасёву-старшему Марко Тодорович. Наставнику «Зенита» не нравилось, как черногорец действует в нападении, хотя фолы свистелись именно в его пользу. Однако радоваться Ивановичу пришлось недолго: Тодорович тут же получил два собственных. Не щадили друг друга и Швед с Карасёвым — матч всё больше напоминал о всех стереотипах, связанных с матчами плей-офф.

Борьбы на паркете и правда было больше, чем самого баскетбола. Мало того что команды отфолились за считаные минуты, так и за каждый подбор развернулась настоящая резня. В четверти, больше напоминавшей конкурс по пробитию и смазыванию (в случае «Зенита») штрафных, попадания с игры стали такой редкостью, что каждое из них взрывало соответствующий фан-сектор. Особенно это чувствовалось в концовке отрезка, когда своих болельщиков порадовали Маркович, Вяльцев и Тулсон — 57:60.

Душко Иванович выписал максимально возможный отдых Алексею Шведу, который пропустил первые полторы минуты заключительной четверти, но дольше терпеть «позиционку» без своего лидера не мог. Алексей ответил взаимностью практически сразу, забив редкую для «Химок» трёху. Но питерцы и не собирались отставать. Секрет их затянувшейся погони по-прежнему складывался из трёх составляющих: трёхочковые, преимущество на чужом щите и бесконечное количество штрафных, пусть и с ужасающим процентом (64:65).

Однако вскоре сине-бело-голубые потопили и процент попадания с периметра, как раз в тот момент, когда Ильницкий и Хаммел начали поднимать показатели своей команды. Но минимальный разрыв, установленный ещё в дебюте матча, продолжал оставаться в неизменном состоянии. Райан Тулсон, в нескольких эпизодах подряд принявший неверное решение, исправился благодаря перехвату мяча у самого Шведа и собственной трёшке. Долгожданную промежуточную ничью «Зениту» принёс данк Аарона Уайта.

Это мало что поменяло для «Химок», уже несколько минут находившихся в режиме «Швед или ничего». Вскоре Алексей в очередной раз «потушил» «Юбилейный» дальним трёхочковым, но судьи, как и полагается в таком матче, мало обращавшие внимание на контакт при бросках, не могли пройти мимо эпизода, когда Тулсон исполнял свою попытку — три точных штрафных от племянника Дэнни Эйнджа, и снова ничья (78:78)!

Нервы подобрались даже к семейству Данни, пришедшему поддержать родную команду — к этому моменту весь «Юбилейный» стоял на ушах. Но у Душко Ивановича был особой сюрприз для колоритной публики — зона. Нельзя сказать, что она сработала идеально, но решающий урон нанести смогла. Несколько потерь и промах Сергея Карасёва, который сам, похоже, не поверил в собственное счастье, моментально преобразовались в данк Эрла Роулэнд и точные штрафные Робби Хаммела.

Райан Тулсон (тремя штрафными) и Стефан Маркович (космическим трёхочковым) задержали интригу на несколько секунд до момента с Алексеем Шведом, который вызвал и наверняка ещё вызовет немало споров. Зенитовцы утверждали, что лидер «Химок» заступил за лицевую линию, судьи определили очередной фол. Первый номер хладнокровно реализовал оба штрафных и отправил свою команду в Евролигу — 90:84.