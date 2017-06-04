Баскетболист «Зенита» Карасев останется в клубе на следующий сезон

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«Зенит» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги уступил «Химкам» со счетом 84:90 и уступил в серии 2−3.

«Обидно, что проиграли, возможно, дело в усталости. Но это значит, что следующем году сделаем шаг вперед. Глаза у ребят горят, команда молодая, — сказал 23-летний Карасев. — У меня еще год контракта с “Зенитом” и я никуда уходить не планирую».

Баскетболист перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин».