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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29975513/
4 июня 2017, 21:10 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист «Зенита» Карасев останется в клубе на следующий сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Атакующий защитник петербургского «Зенита» Серей Карасев останется в клубе на следующий сезон. Об этом баскетболист сообщил ТАСС.

Зенит в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги уступил Химкам со счетом 84:90 и уступил в серии 2−3. Увеличить
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«Зенит» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги уступил «Химкам» со счетом 84:90 и уступил в серии 2−3.

«Обидно, что проиграли, возможно, дело в усталости. Но это значит, что следующем году сделаем шаг вперед. Глаза у ребят горят, команда молодая, — сказал 23-летний Карасев. — У меня еще год контракта с “Зенитом” и я никуда уходить не планирую».

Баскетболист перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин».
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