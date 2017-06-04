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4 июня 2017, 20:55 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в Единой лиге ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и подмосковными «Химками» посетило рекордное количество зрителей для домашних матчей петербургской команды в турнире. Об этом ТАСС заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Химки обыграли в гостях Зенит со счетом 90:84 и вышли в финал турнира. Увеличить
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«Химки» обыграли в гостях «Зенит» со счетом 90:84 и вышли в финал турнира.

«Болельщики “Зенита” становятся действительно дополнительным фактором в успехах команды. На пятой игре на трибунах была феноменальная атмосфера. Более того, игру в “Юбилейном” посетили 5,7 тыс. человек, что стало рекордом “Зенита” в Единой лиге ВТБ».

В финале турнира «Химки» сыграют с московским ЦСКА.
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