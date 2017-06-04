Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29975333/
4 июня 2017, 20:48 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Петербургский «Зенит» завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу

Петербургский «Зенит» второй год подряд занял третье место в Единой лиге ВТБ и завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу.

Петербургский Зенит второй год подряд занял третье место в Единой лиге <span class=error>ВТБ</span> и завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» в воскресенье в решающем пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ проиграл дома подмосковным «Химкам» со счетом 84:90 и завершил выступление в турнире.

За золото чемпионата России в финале Единой лиги ВТБ поспорят московский ЦСКА и «Химки».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота