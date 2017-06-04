Петербургский «Зенит» завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу
Петербургский «Зенит» второй год подряд занял третье место в Единой лиге ВТБ и завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу.
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«Зенит» в воскресенье в решающем пятом матче полуфинальной серии
За золото чемпионата России в финале Единой лиги ВТБ поспорят московский ЦСКА и «Химки».
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