БК ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» со счетом 74:66 в третьем матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ и стал первым финалистом турнира. Встреча проходила в Краснодаре.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард хозяев Марди Коллинз (18 очков).
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА. В финале турнира армейцы сыграют с победителем другого полуфинала, в котором встречаются «Химки» и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter