Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29937016/
31 мая 2017, 22:44 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

БК ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» со счетом 74:66 в третьем матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ и стал первым финалистом турнира. Встреча проходила в Краснодаре.

В финале турнира армейцы сыграют с победителем серии между Химками и Зенитом Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард хозяев Марди Коллинз (18 очков).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА. В финале турнира армейцы сыграют с победителем другого полуфинала, в котором встречаются «Химки» и санкт-петербургский «Зенит» (счет в серии — 2−1 в пользу «Зенита»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Москва примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги-2019

Москва примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года. Об этом ТАСС заявил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Еще 7 новостей  Все новости
31 мая

Бабаев: ЦСКА в ближайшее время планирует продлить контракт с Фернандесом

ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактов

Мутко: продажа пива на матчах Кубка конфедераций не вызывает опасений