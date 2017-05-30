Даёшь 3−2! Швед взял титул MVP, «Химки» уничтожили «Зенит» дома
Очередной феноменальный матч в исполнении Алексея Шведа спас «Химки» от катастрофы, полуфинальная серия с «Зенитом» затянулась.
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Видимо, что-то случилось...
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Третий матч серии между «Химками» и «Зенитом» обещал стать не менее драматичным и захватывающим, чем первые два. Помимо огромного количества болельщиков (химкинская арена заполнилась до отказа) на матче присутствовали новоявленный чемпион России по футболу Артём Ребров и центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов. Оба прибыли на матч в сопровождении жён и детей.
С первых секунд соперники взяли запредельный темп. Через четыре минуты после стартового спорного счёт был 11:11. У «Химок» выделялся Эрл Роуленд — американец записал на свой счёт 5 очков, ещё 4 добавил Алексей Швед. В составе «Зенита» не было явного лидера — на табло отметились и Сергей Карасёв, и Павел Сергеев, и Антон Пушков.
«Химки» организовали было
Роуленд раз за разом проходил оборону гостей, ближе к концу четверти в зале появилась и его супруга. Семейное единение сказалось на американце как нельзя лучше: 11 очков за четверть — такое не снилось даже Шведу (он завершил отрезок с 8 очками). Стартовая десятиминутка осталась за хозяевами, которые при поддержке родной публики сумели навязать
На старте второй четверти Швед успешно опроверг этот тезис, отправив в цель «трёшку» и сравнявшись по результативности с Роулендом. Робким попаданием со штрафного ответил Кайл Лэндри. Снайперскими подвигами Шведа вдохновились Хаммел и Вячеслав Зайцев. Их попадания
Питерцы восприняли это как вызов и организовали рывок 8−2, сократив отставание до «+11» — 30:41. Команды обменялись несколькими результативными атаками, и при «+9»
В критический момент Моня зарядил точную «трёху», а ещё через несколько секунд после промаха Марковича имел все шансы стать героем четверти, но промазал. Правда, его подстраховал Маркел Браун, и хозяева ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом «+10» — 56:46.
Перед началом третьей четверти произошло ещё одно приятное для подмосковной публики событие — MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ признали Шведа. Он хоть и уступил по средней результативности Нику Миннерату, но награду получил совершенно заслуженно.
Получил награду и тут же отправил очередную «бомбу» в кольцо гостей. Это уязвило уснувшего
Карасёв взял инициативу в свои руки и в одиночку продрался сквозь оборону химчан. Команды обменялись потерями в попытке порадовать публику
После двух точных штрафных Роуленда преимущество хозяев возросло до «+20» — 74:54. Реализовав очередной точный бросок, американец отправился отдыхать, вместо него на паркете появился Егор Вяльцев. Болельщики встретили его громкими овациями, сравнимыми с теми, что достались вышедшему на площадку чуть ранее Дмитрию Соколову.
У «Зенита» не получалось почти ничего. Последним гвоздём в крышку гроба питерцев стала «трёха» Хаммела в концовке четверти. Отыграть «+22» за 10 минут можно разве что в кино, ну или в крайнем случае в NCAA.
Иванович отправил отдыхать основных игроков, оставив на площадке Хаммела и ближайший резерв команды. «Зенит» отстал настолько безнадёжно, что на паркете у «Химок» появился Валерий Лиходей. Пока команды домучивали оставшиеся минуты, он набрал 5 очков подряд!
На последних минутах встречи «Химки» были заняты тем, чтобы позволить отличиться Вяльцеву, оставшемуся единственным игроком
«Химки» завершали матч под скандирование: «Молодцы! Молодцы!». Все болельщики были на ногах. Возможно, «Зенит» преждевременно уверовал в выход в финал, и подмосковная команда соперника наказала.
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