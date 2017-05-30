«Химки» победили «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» одержали победу над петербургским «Зенитом» со счетом 97:73 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
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Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка. Больше всех очков в составе «Зенита» набрал защитник Сергей Карасев (14). Перед матчем Швед получил приз, как самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Химки» сократили отставание в серии до трех побед (1−2). Следующий матч пройдет в Химках 1 июня.
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