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30 мая 2017, 21:27 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист «Химок» Швед признан MVP Единой лиги ВТБ нынешнего сезона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Защитник «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Обладатель титула самого ценного игрока определяется лигой совместно с информационным агентством ТАСС. Увеличить
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Обладатель титула самого ценного игрока определяется лигой совместно с информационным агентством ТАСС. Награждение состоялось в Химках перед третьим матчем ½ финала плей-офф между «Химками» и «Зенитом» (0−2). Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«Приятно, когда тебя признают лучшим, — сказал Швед после церемонии награждения. — Однако эта награда, прежде всего, является коллективной, так как я играю в команде, а мои партнеры создают для меня моменты. Хочу поблагодарить, в первую очередь, их. Надеюсь, впереди у нас еще много матчей, мы сможем порадовать болельщиков красивой игрой. Постараюсь со своей стороны сделать для этого все возможное».

В завершившемся регулярном чемпионате Алексей Швед провел 25 матчей, в которых в среднем набирал 22,2 очка (второй показатель в лиге), делал 3,9 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и зарабатывал 20,2 балла за эффективность действий (первый показатель в лиге). Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца — в ноябре и феврале.

Команда Шведа заняла третье место в регулярном сезоне, одержав 19 побед в 24 матчах. Российский защитник показал себя непререкаемым лидером «Химок», а также одним из самых эффектных игроков лиги, от которых напрямую зависит результат.

В символическую пятерку по итогам всего регулярного чемпионата, определенную лигой и ТАСС, вместе со Шведом вошли центровой Фрэнк Элегар («Енисей»), форварды Николас Миннерат («Автодор») и Сергей Карасев («Зенит»), а также защитник Нандо Де Коло (ЦСКА).
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