Меморандум о проведении в Москве «Финала четырех» Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июня
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве с баскетбольной Евролигой, включающий проведение на московской «ВТБ Арене» «Финала четырех» турнира сезона-2018/19, будет подписан 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в
пресс-релизе проекта «ВТБ Арена парк».
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В церемонии подписания меморандума примут участие генеральный директор ЗАО УК «Динамо», руководитель «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу. Как говорится в
«Финал четырех» Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский» и завершился победой израильского «Маккаби» (Тель-Авив). Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.
«ВТБ Арена» строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом «Динамо».
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