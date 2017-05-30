Меморандум о проведении в Москве «Финала четырех» Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июня

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В церемонии подписания меморандума примут участие генеральный директор ЗАО УК «Динамо», руководитель «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу. Как говорится в пресс-релизе, идею проведения на «ВТБ Арене» «Финала четырех» уже поддержало правительство Москвы.

«Финал четырех» Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский» и завершился победой израильского «Маккаби» (Тель-Авив). Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.

«ВТБ Арена» строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом «Динамо».