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30 мая 2017, 12:14 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Меморандум о проведении в Москве «Финала четырех» Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве с баскетбольной Евролигой, включающий проведение на московской «ВТБ Арене» «Финала четырех» турнира сезона-2018/19, будет подписан 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «ВТБ Арена парк».

<em>МОСКВА 30 мая. /ТАСС/.</em> Меморандум о сотрудничестве с баскетбольной <span class=error>Евролигой</span> включающий проведение на московской <span class=error>ВТБ</span> Арене Финала четырех турнира сезона-2018/19 будет подписан 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (<span class=error>ПМЭФ</span>). Об этом сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> проекта <span class=error>ВТБ</span> Арена парк. Увеличить
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В церемонии подписания меморандума примут участие генеральный директор ЗАО УК «Динамо», руководитель «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов и президент Евролиги Жорди Бертомеу. Как говорится в пресс-релизе, идею проведения на «ВТБ Арене» «Финала четырех» уже поддержало правительство Москвы.

«Финал четырех» Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский» и завершился победой израильского «Маккаби» (Тель-Авив). Евролига является самым престижным клубным баскетбольным турниром в Европе.

«ВТБ Арена» строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом «Динамо».
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