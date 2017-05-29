Единая лига ВТБ оштрафовала «Химки» на 300 тыс. рублей за высказывания Шведа в адрес судей

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В субботу после второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» Швед выступил с критикой в адрес арбитров встречи, заявив, что их ошибки в концовке могли повлиять на итог игры.

«В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ, — сообщили в пресс-службе турнира. — За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб “Химки” на 300 тыс. рублей».

В полуфинальной серии до трех побед «Химки» уступают «Зениту» со счетом 0−2. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.