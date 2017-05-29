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29 мая 2017, 17:46 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Единая лига ВТБ оштрафовала «Химки» на 300 тыс. рублей за высказывания Шведа в адрес судей

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб «Химки» оштрафован на 300 тыс. рублей за критические высказывания в адрес арбитров со стороны защитника Алексея Шведа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Швед заявил что ошибки судей в концовке могли повлиять на итог второго матча полуфинальной серии с Зенитом Увеличить
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В субботу после второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» Швед выступил с критикой в адрес арбитров встречи, заявив, что их ошибки в концовке могли повлиять на итог игры.

«В понедельник прошло заседание директората Единой лиги ВТБ, — сообщили в пресс-службе турнира. — За нарушение пункта регламента 58.2.4 было принято решение оштрафовать клуб “Химки” на 300 тыс. рублей».

В полуфинальной серии до трех побед «Химки» уступают «Зениту» со счетом 0−2. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.
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