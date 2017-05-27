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27 мая 2017, 20:02 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» победил «Химки» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 92:89 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе Химок стал Алексей Швед набравший 20 очков. Увеличить
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Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Больше всего очков у «Зенита» набрал Райан Тулсон (23).

«Зенит» упрочил преимущество в серии до трех побед (2−0). Следующий матч пройдет 30 мая в Химках.
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