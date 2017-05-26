«По такой игре “Локо” возьмёт победу в Москве». ЦСКА повёл в полуфинале
В первом матче полуфинала «Локомотив-Кубань» был близок к овертайму, но ЦСКА дожал соперника в концовке и начал серию с победы.
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Полуфиналы
За час до стартового спорного в фойе одной из трибун УСК ЦСКА проходила
До матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил награду лучшему тренеру сезона Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в очередной раз финишировали в «регулярке» на первом месте. Но, например, в прошлом сезоне руководство лиги сочло более достойным почётного звания наставника «Зенита» Василия Карасёва.
Матч начался
Довольно быстро по два фола схватили глыбы обороны ЦСКА — Никита Курбанов и Кайл Хайнс. Оба отправились отдыхать, не принеся команде пользы в нападении.
На площадке появился Милош Теодосич, но героем стартовой четверти стал не он, а Фридзон. Защитник бил без промаха и попутно успевал обмениваться шутками с сидящим у кромки площадки Овечкиным. У краснодарцев нашёлся свой снайпер — Мэтт Дженнинг, так же как и Фридзон дважды реализовавший броски
В начале второй четверти Теодосич дважды отметился со знаком «минус» — вначале исполнил неточный флоутер, а затем допустил потерю. Воспользовавшись этим, «Локо» вырвался вперёд — 27:26. После «трёхи» Тэйлора Рочести Итудис уже собирался взять
«Локо» всё же сподобился на рывок — невероятный дальний бросок Мэтта Дженнинга и попадание Вуюкаса
Пауза помогла хозяевам — «армейцы» совершили рывок 9:4. «Трёхами» отметились Андрей Воронцевич и Курбанов,
Ближе к перерыву в зале появился
Отдельно стоит отметить результативность — ЦСКА и «Локо» опережали даже «Зенит» и «Химки», да и вообще шли в темпе среднестатистического матча НБА. Зрители на трибунах не скучали, благо на первый матч серии пришло посмотреть достаточно много болельщиков.
После перерыва Теодосич забил со средней, и показалось, что сейчас ЦСКА совершит решающее ускорение. Но две подряд «трёхи» Брокхоффа вернули «Локо» в игру. «Армейцы» продолжили давить, сохраняя преимущество — 68:60. Далее произошло необъяснимое — в течение минуты Курбанов дважды умудрился сфолить в не самых очевидных ситуациях, а после второго замечания был наказан ещё и техническим. За что — было не очень понятно. Форвард ЦСКА отправился отдыхать, а Рочести забил бонусный штрафной. Эпизод вдохнул в гостей новые силы, и они организовали рывок — 5:0, сократили отставание до 2 очков — 66:68, вынудив Итудиса урезонивать подопечных во время экстренно взятого
И вновь сработало — усилиями Джеймса Огастина и де Коло ЦСКА ушёл в очередной отрыв — 75:68. Команды обменялись уколами, а за 2 секунды до конца отрезка Брокхофф, известный умением поражать кольцо с невероятных дистанций, чуть не забил с центра площадки — 77:70.
ЦСКА бросился добивать соперника. Задав заключительной четверти быстрый темп с первых секунд, «армейцы» и не собирались сбавлять оборотов. Но «Локомотив», пусть и с заметно помятой бронёй, не отставал.
Гости сумели сократить отставание до 6 очков за 2:51 до конца — 87:93. Ещё за полторы минуты положение гостей усугубилось — 89:97. Казалось, что
Воронцевич смазал открытый трёхочковый, который должен был похоронить последние надежды гостей. В ответной атаке Дженнинг
После матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что встреча получилась захватывающей, и сделал свой прогноз на исход серии. «В концовке у “Локо” был шанс выиграть. Мне кажется, “железнодорожники” проделали хорошую домашнюю работу, разобрали ЦСКА и практически всю игру очень внимательно с ним выступали. Выиграют ли краснодарцы хоть один матч в серии? Почему нет. По такой игре, если они не будут поддаваться панике, будут гнуть свою линию, то обыграют ЦСКА в Москве», — отметил Кириленко.
Следующий матч серии пройдёт в УСК ЦСКА в воскресенье, 28 мая.
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