«По такой игре “Локо” возьмёт победу в Москве». ЦСКА повёл в полуфинале

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Полуфиналы плей-офф стартовали сверхзрелищным матчем «Зенита» и «Химок» в Санкт-Петербурге. Вывеска себя полностью оправдала, встреча превратилась в перестрелку, в которой точнее и быстрее оказались хозяева. В случае со вторым полуфиналом всё было ещё интереснее — сошлись самая эффективная атака и самая надёжная оборона лиги.

За час до стартового спорного в фойе одной из трибун УСК ЦСКА проходила автограф-сессия Александра Овечкина. Хоккеист — частый гость на баскетболе, он близко дружит с защитником «армейцев» Виталием Фридзоном. Желающих получить автограф звезды «Вашингтона» и сборной России оказалось слишком много — не все из длиннющей очереди успели пообщаться с кумиром. За 15 минут до начала матча Овечкин занял своё место на VIP-трибуне.

До матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил награду лучшему тренеру сезона Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в очередной раз финишировали в «регулярке» на первом месте. Но, например, в прошлом сезоне руководство лиги сочло более достойным почётного звания наставника «Зенита» Василия Карасёва.

Матч начался мини-рывком «Локо» 4:0, а ЦСКА, как показалось, стартовал немного вальяжно, чем часто страдал в начале сезона. Впрочем, на большее гостей не хватило, а «трёха» Аарона Джексона свела на нет усилия «железнодорожников. После обмена результативными атаками Григорий Шуховцев дважды не забивал из-под кольца, в середине четверти ЦСКА впервые в матче вышел вперёд, оторвавшись сразу на 4 очка — 11:7, постарались Виталий Фридзон и Нандо де Коло.

Довольно быстро по два фола схватили глыбы обороны ЦСКА — Никита Курбанов и Кайл Хайнс. Оба отправились отдыхать, не принеся команде пользы в нападении.

На площадке появился Милош Теодосич, но героем стартовой четверти стал не он, а Фридзон. Защитник бил без промаха и попутно успевал обмениваться шутками с сидящим у кромки площадки Овечкиным. У краснодарцев нашёлся свой снайпер — Мэтт Дженнинг, так же как и Фридзон дважды реализовавший броски из-за дуги. Первая четверть всё же осталась за «армейцами», но «Локо» не позволил фавориту оторваться слишком далеко — 22:26.

В начале второй четверти Теодосич дважды отметился со знаком «минус» — вначале исполнил неточный флоутер, а затем допустил потерю. Воспользовавшись этим, «Локо» вырвался вперёд — 27:26. После «трёхи» Тэйлора Рочести Итудис уже собирался взять тайм-аут, но дальнее попадание Теодосича изменило его планы. Команды в очередной раз обменялись попаданиями, а Милош вновь забил из-за дуги с фолом, но энд-уан реализовать не сумел.

«Локо» всё же сподобился на рывок — невероятный дальний бросок Мэтта Дженнинга и попадание Вуюкаса из-под кольца снова вывели гостей вперёд — 38:35. Итудису всё же пришлось брать тайм-аут.

Пауза помогла хозяевам — «армейцы» совершили рывок 9:4. «Трёхами» отметились Андрей Воронцевич и Курбанов, энд-уан реализовал Хайнс. Попадание Шуховцева вроде бы сбило атакующий порыв красно-синих, но американская связка Джексон — Хайнс вновь поставила очки хозяев на поток. За полторы минуты до большого перерыва «армейцы» вели с минимальной разницей, а уже через мгновение ЦСКА включил форсаж и умчался вперёд. С сиреной об окончании первой половины из-за дуги забил Дженнинг, немного сократив отставание — 58:52.

Ближе к перерыву в зале появился экс-игрок «Локо» Сергей Быков — болельщики красно-зелёных встретили его незамысловатой, но громкой кричалкой: «Серёжа Быков»! Капитан сборной России долго приветствовал обитателей VIP-мест, уходивших под трибуны, перекинулся парой слов с Овечкиным, а после дал свой прогноз на матч. «ЦСКА возьмёт победу. На опыте», — улыбнулся Быков.

Отдельно стоит отметить результативность — ЦСКА и «Локо» опережали даже «Зенит» и «Химки», да и вообще шли в темпе среднестатистического матча НБА. Зрители на трибунах не скучали, благо на первый матч серии пришло посмотреть достаточно много болельщиков.

После перерыва Теодосич забил со средней, и показалось, что сейчас ЦСКА совершит решающее ускорение. Но две подряд «трёхи» Брокхоффа вернули «Локо» в игру. «Армейцы» продолжили давить, сохраняя преимущество — 68:60. Далее произошло необъяснимое — в течение минуты Курбанов дважды умудрился сфолить в не самых очевидных ситуациях, а после второго замечания был наказан ещё и техническим. За что — было не очень понятно. Форвард ЦСКА отправился отдыхать, а Рочести забил бонусный штрафной. Эпизод вдохнул в гостей новые силы, и они организовали рывок — 5:0, сократили отставание до 2 очков — 66:68, вынудив Итудиса урезонивать подопечных во время экстренно взятого тайм-аута.

И вновь сработало — усилиями Джеймса Огастина и де Коло ЦСКА ушёл в очередной отрыв — 75:68. Команды обменялись уколами, а за 2 секунды до конца отрезка Брокхофф, известный умением поражать кольцо с невероятных дистанций, чуть не забил с центра площадки — 77:70.

ЦСКА бросился добивать соперника. Задав заключительной четверти быстрый темп с первых секунд, «армейцы» и не собирались сбавлять оборотов. Но «Локомотив», пусть и с заметно помятой бронёй, не отставал.

Гости сумели сократить отставание до 6 очков за 2:51 до конца — 87:93. Ещё за полторы минуты положение гостей усугубилось — 89:97. Казалось, что теперь-то дело сделано. Но накидку Супермена примерил Марди Коллинс — набрал 5 очков подряд и подарил «Локо» шанс спасти игру.

Воронцевич смазал открытый трёхочковый, который должен был похоронить последние надежды гостей. В ответной атаке Дженнинг зачем-то полез под кольцо, на нём сфолили, так он ещё и умудрился не забить один штрафной. «Железнодорожники» умышленно нарушили правила на де Коло — француз был точен. Восклицательный знак в матче поставили штрафные Джексона. На трибуне, кстати, присутствовал персональный поклонник американца, державший баннер с надписью: «Аарон — настоящий Дядюшка Дрю». 101:95 — ЦСКА и «Локо» выдали более результативный матч, чем «Зенит» и «Химки».

После матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что встреча получилась захватывающей, и сделал свой прогноз на исход серии. «В концовке у “Локо” был шанс выиграть. Мне кажется, “железнодорожники” проделали хорошую домашнюю работу, разобрали ЦСКА и практически всю игру очень внимательно с ним выступали. Выиграют ли краснодарцы хоть один матч в серии? Почему нет. По такой игре, если они не будут поддаваться панике, будут гнуть свою линию, то обыграют ЦСКА в Москве», — отметил Кириленко.

Следующий матч серии пройдёт в УСК ЦСКА в воскресенье, 28 мая.