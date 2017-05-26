ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков. В составе «Локо» больше всех очков на счету Мэтта Дженнинга и Марди Коллинза (по 20).

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Москве 28 мая.