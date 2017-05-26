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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29883878/
26 мая 2017, 20:45 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Наставник БК ЦСКА Итудис признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий московский баскетбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.

Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем ½ финала между ЦСКА и краснодарским Локомотивом-Кубанью Увеличить
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Награждение состоялось в пятницу в Москве перед первым матчем ½ финала между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под руководством 46-летнего греческого специалиста армейский клуб дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ (2015, 2016) и выиграл Евролигу в 2016 году. В текущем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а также вышел в «Финал четырех» Евролиги, где в полуфинале уступил греческому «Олимпиакосу». Итудис признавался лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2014/15.
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