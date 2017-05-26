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Четвертьфиналы Единой лиги, как и ожидалось, не принесли острых сюжетов и интересных повторов в сценарии. Фавориты прошли команды, которые были посеяны ниже, и даже «Локомотиву» потребовалось всего 4 матча, чтобы «удосрочить» казанский УНИКС. Вэ том плане серию «Зенита» и «Химок» ждали с особенным нетерпением. Встречались не просто одни из самых ярких представителей отечественного баскетбола, но и единственные претенденты на вторую и финальную путёвку в Евролигу — на большее Жорди Бертомеу для России не раскошелится.

Была своя острота в этом противостоянии и благодаря отличным индивидуальным сезонам в исполнении Алексея Шведа и Сергея Карасёва. Первый и вовсе по итогам европейского сезона поставил на полку MVP Еврокубка и лишь немного уступил Нику Миннерату в борьбе за звание лучшего скорера лиги. Сергей был менее ярок и эффективен, но ничуть не менее привлекателен для санкт-петербургской публики почти до отказа заполнившей уютный «Юбилейный».

Начало матча оправдало все ожидания. «Зенит» показал все головы своей атакующий гидры. Алексей Швед успевал отличаться на обоих концах площадки, то подставляясь в защите, то забивая сумасшедший энд-уан. Для полной картины не хватало только данка, в котором Алексею отказало местное кольцо.

Чуть позже на паркете появились новые герои. Аарон Уайт вспомнил свои лучшие игры против ВЭФа, и в очередной раз напомнил Робби Хаммелу, что его нужно держать вплоть до седьмого метра. У «Химок» в ностальгию ударился MVP 2013 года Эрл Роулэнд, совершивший несколько перехватов и довольно быстро сравнявшийся со Шведам по набранным очкам. Химчане вообще не стеснялись действовать агрессивно, находя очевидный контакт практически в каждой атаке. Хозяева отвечали не самыми логичными, но зато точными трехочковыми — Карасеву и Ивановичу было о чем поговорить в тайм-аутах перед концовкой безумной первой четверти, в которой команды легко пробили отметку в 50% — 27:28.

Второй отрезок начался со смачного данка Тревора Мбакве, не заметившего дабл-тим под кольцом. Питерцы почувствовали, что их не уважают на периметре, после чего с дистанции наказали гостей Тимма и Уайт, первым добравшийся в составе «Зенита» до двузначных чисел. Именно рыжий американец завершил рывок синей-белой-голубых 7−0, заставив Ивановича взять последний тайм-аут в половине (39:32).

Первые очки Сергея Карасева, также набранные с помощью данка, потонули в ответном рывке «Химок» в исполнении Шведа, Роулэнда и Зайцева. Правда, развить свой успех гости не смогли — в атаках химчан было слишком много суеты. Очередной взрыв произошёл уже по вине Робби Хаммела, забившего 5 очков кряду, включая красивый мяч нерабочей левой рукой, замкнувший первые 20 минут отличного атакующего баскетбола — 46:44.

Сергей Карасев никак не мог присоединиться к удачной охоте своих партнёров на периметре, и его тренеру это очень не нравилось. Василий Карасёв хотел, чтобы его сын наконец поверил в свой бросок и не скидывал мяч в стопроцентных ситуациях. Сергей отца не слышал, но вскоре выполнил все его желания, устроив двухминутку доминирования — два энд-уана и трехочковый разорвали «Юбилейный» (59:46).

Впервые в этом плей-офф оказавшись в очень неприятной ситуации, «Химки» отреагировали на неё невероятно хладнокровно. Целая серия быстрых прорывов, против которых оборона «Зенита» была бессильна, сократила отставание с «-13» до «-1» — убийственным тамагавком отметился Вячеслав Зайцев (62:61). Гости так и не упустили соперника в концовке, несмотря на все усилия Аарона Уайта — слишком уж явные провалы в «краске» совершали его партнёры, буквально сводившие Василия Карасёва с ума — 72:71.

В дебюте заключительной десятминутки питерцы нашли новую эффективную опцию. Кайл Лэндри охотно предлагал себя в пик-н-роллах и нередко вставал на линию штрафных. «Химки» по-прежнему гнули свою линию в «краске», а Алексей Швед неумолимо мчался к «тридцатнику». Равновесие сохранялось на протяжении большей части четверти, пока гости не допустили две роковые ошибки.