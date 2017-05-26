Такой баскетбол нам нужен. Первая серия триллера «Зенит» — «Химки»
В самом зрелищном матче
плей-офф Единой лиги ВТБ ярче всех блистал Алексей Швед, но победа досталась Аарону Уайту и его партнёрам.
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Четвертьфиналы Единой лиги, как и ожидалось, не принесли острых сюжетов и интересных повторов в сценарии. Фавориты прошли команды, которые были посеяны ниже, и даже «Локомотиву» потребовалось всего 4 матча, чтобы «удосрочить» казанский УНИКС. Вэ том плане серию «Зенита» и «Химок» ждали с особенным нетерпением. Встречались не просто одни из самых ярких представителей отечественного баскетбола, но и единственные претенденты на вторую и финальную путёвку в Евролигу — на большее Жорди Бертомеу для России не раскошелится.
Была своя острота в этом противостоянии и благодаря отличным индивидуальным сезонам в исполнении Алексея Шведа и Сергея Карасёва. Первый и вовсе по итогам европейского сезона поставил на полку MVP Еврокубка и лишь немного уступил Нику Миннерату в борьбе за звание лучшего скорера лиги. Сергей был менее ярок и эффективен, но ничуть не менее привлекателен для
Начало матча оправдало все ожидания. «Зенит» показал все головы своей атакующий гидры. Алексей Швед успевал отличаться на обоих концах площадки, то подставляясь в защите, то забивая сумасшедший
Чуть позже на паркете появились новые герои. Аарон Уайт вспомнил свои лучшие игры против ВЭФа, и в очередной раз напомнил Робби Хаммелу, что его нужно держать вплоть до седьмого метра. У «Химок» в ностальгию ударился MVP 2013 года Эрл Роулэнд, совершивший несколько перехватов и довольно быстро сравнявшийся со Шведам по набранным очкам. Химчане вообще не стеснялись действовать агрессивно, находя очевидный контакт практически в каждой атаке. Хозяева отвечали не самыми логичными, но зато точными трехочковыми — Карасеву и Ивановичу было о чем поговорить в
Второй отрезок начался со смачного данка Тревора Мбакве, не заметившего
Первые очки Сергея Карасева, также набранные с помощью данка, потонули в ответном рывке «Химок» в исполнении Шведа, Роулэнда и Зайцева. Правда, развить свой успех гости не смогли — в атаках химчан было слишком много суеты. Очередной взрыв произошёл уже по вине Робби Хаммела, забившего 5 очков кряду, включая красивый мяч нерабочей левой рукой, замкнувший первые 20 минут отличного атакующего баскетбола — 46:44.
Сергей Карасев никак не мог присоединиться к удачной охоте своих партнёров на периметре, и его тренеру это очень не нравилось. Василий Карасёв хотел, чтобы его сын наконец поверил в свой бросок и не скидывал мяч в стопроцентных ситуациях. Сергей отца не слышал, но вскоре выполнил все его желания, устроив двухминутку доминирования — два
Впервые в этом
В дебюте заключительной десятминутки питерцы нашли новую эффективную опцию. Кайл Лэндри охотно предлагал себя в
Сначала проспали под своим кольцом Аарона Уайта, после чего на нем пришлось совершать не спортивный фол. Вторую ошибку своей активностью спровоцировал Стефан Маркович, совершивший перехват, а затем отдавший в падении пас на врывавшегося Уайта. После данка последнего «Юбилейный» сделал все возможное, чтобы сделать ушам стороннего наблюдателя
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